محمد عصمت يتهم جهات خارجية بتأجيج الصراع بين الجيش والدعم السريع





حذّر رئيس الحزب الاتحادي الموحد محمد عصمت يحيى من مخاطر جمة قد تترتب على تمدُد الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول عودة الحكم المدني إلى صراع عسكري سيدخل البلاد في أتون حرب يصعب توقُع مآلاتها.. واتهم عصمت جهة خارجية لم يسمها، قال أنها تعمل على تأجيج الخلاف بين الجيش والدعم السريع حتى تتعثر عملية الدمج وبالتالي يصعُب قيام جيش قومي قوي وموحد قادر على إسترداد أراضيه وحماية حدود بلاده،، وحذر القائمين على أمر البلاد من مدنيين وعسكريين من المحاولات الجارية الآن لإشعال فتيل بين الجيش والدعم السريع وهو ما يحقق أحد الأهداف الإستراتيجية الخارجية وأهمها إضعاف الجيش السوداني بحيث يصبح غير قادر على حفظ وحماية حدود بلادنا .. وقال: دمج الدعم السريع وجيوش الحركات غير الموقعة والموقعة في الجيش السودان يجب أن يكون خياراً إستراتيجياً لأمننا القومي وأن نجتهد جميعاً وبكل الهمة الوطنية المطلوبة على تنفيذه اليوم قبل الغد.

صحيفة الجريدة