رياضية

أمم إفريقيا.. 7 منتخبات ضمنت الوصول وهذا موقف العرب

2023/03/30
كأس الامم الافريقية

ضمنت 6 منتخبات إفريقية مقعدها في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، إلى جانب منتخب كوت ديفوار، الذي ستستضيف بلاده البطولة المرتقبة.

وحجزت 3 منتخبات عربية من كبار القارة، مقاعدها في العرس الإفريقي، بينما تنتظر بقية المنتخبات العربية التأهل، في الجولتين الأخيرتين للتصفيات، في يونيو وسبتمبر المقبل.

منتخبات ضمنت التأهل لأمم إفريقيا:

كوت ديفوار (المستضيف)
المغرب
الجزائر
تونس
السنغال
بوركينا فاسو
جنوب إفريقيا
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منتخبات عربية تنتظر التأهل

مصر: تحتاج لنقطة واحدة من مباراتين مقبلتين أمام غينيا وإثيوبيا للتأهل.
جزر القمر: تحتاج لانتصار في مباراتين أمام زامبيا وليسوتو، بشرط هزيمة زامبيا المنافس في لقاءين أيضا.

السودان: في المركز الثاني خلف الغابون بفارق نقطة، لديها مباراة مصيرية أمام موريتانيا صاحبة المركز الثالث.

موريتانيا: في المركز الثالث على بعد نقطة من السودان الثانية. المباراة بين المنتخبين ستكون فاصلة على التأهل.

ليبيا: فرصتها ضئيلة. عليها الفوز بلقاءين أمام غينيا الاستوائية وبوتسوانا، وخسارة غينيا الاستوائية بلقاءين أيضا.
موعد أمم إفريقيا

ستقام البطولة بين يناير وفبراير عام 2024 في كوت ديفوار.

سكاي نيوز

2023/03/30