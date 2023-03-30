بالفيديو.. الأهلي والهلال.. 3 تحركات رسمية من نادي القرن.. ومفاجأة الخطيب لبطل السودان





يلتقي الفريق الأول بالنادي الأهلي مع الهلال السوداني على استاد القاهرة الدولي، غد السبت، يوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ويحتاج الأهلي للفوز، من أجل حسم تأهله بشكل رسمي لربع النهائي، لذا لجأ الأهلي إلى 3 تحركات رسمية لتجنب أي معوقات لتحقيق الهدف المنشود.

التركيز يسود جنبات القلعة الحمراء

لا صوت يعلو داخل جدران القلعة الحمراء عن صوت اللقاء المرتقب مع الهلال السوداني، الذي يسعى خلاله الأهلي لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

واتخذت إدارة الأهلي ثلاث تحركات لضمان خروج المباراة بشكل جيد، لتحقيق الهدف المنشود.

أطلق الأهلي مبادرة بعنوان “الأهلي محتاجك.. متخليش حد يشتتك، فرصتنا في ايدينا، الرهان دايما عليك”، من خلال نشر فيديو لتشجيع جماهير الأهلي التي تملأ جنبات ستاد القاهرة، تشجع وتؤازر فريقها في أوقات المحن.

وظهر في الفيديو صوت محمود الخطيب، الذي ناشد الجمهور بالتشجيع بحماس، خاصة أن جمهور الاهلي واعٍ لا يتخلى عن فريقه، مشيرا إلى أن الأهلي وحشه أن يشاهد جمهوره في المدرجات، مشددا على الجمهور بالتشجيع فقط، والهتاف فقط للفريق، جمهور بروح الفانلة الحمراء، الأهلي محتاج جمهوره.

تخصيص أتوبيسات نقل عام للجماهير

كشفت إدارة النادي الأهلي عن مفاجأة سارة للجماهير الحمراء قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال السوداني، حيث قامت لجنة المباريات، بالتواصل مع هيئة النقل العام بالقاهرة، لتخصيص أتوبيسات خدمة الاستاد من الميادين العامة والمواقف الكبرى للقادمين من المحافظات.

وأبدت الهيئة موافقتها على التعاون الكامل لنقل جماهير الأهلي إلى استاد القاهرة قبل وبعد مباراة الهلال السوداني، المحدد لها بعد غد السبت، في ختام دور المجموعات لدوري رابطة الأبطال.

جمهور الاهلي

وكانت إدارة الأهلي قد حصلت على الموافقات الأمنية لحضور 50 ألف مشجع إلى مدرجات ستاد القاهرة لمؤازرة الفريق في مباراته الصعبة ضد الهلال السوداني.

مدرج رسمي لجماهير الهلال

كشف وليد عبد الوهاب، رئيس هيئة ستاد القاهرة الدولي، كواليس الاستعداد لاستقبال مباراتي الأهلي مع الهلال.

جمهور الهلال

وأكد عبد الوهاب، أنه تم تنفيذ تعليمات الأهلي بتخصيص النسبة القانونية 2500 مشجع سوداني، وسيكون هناك مدرج خاص لجماهير الهلال (الأولى يمين) وتم فصله عن جماهير الأهلي.

مفاجأة الخطيب لبطل السودان

رغم ترويج ميديا نادي الهلال السوداني للأكاذيب طوال الأيام الماضية، حول ما ينتظر الجماهير السودانية في القاهرة، ردا على ما حدث في السودان، فاجأ محمود الخطيب الجانب السوداني باستقبال رسمي على مستوى عالي، وطلب تخصيص قاعة كبار الزوار بالمطار لخروج بعثة الهلال، ليرد بقوة على ما تم ترويجه.

بعثة الهلال

وفور وصول البعثة، أصدر النادي السوداني بيانا جاء فيه: “طمأن الدكتور حسن علي عيسى، الأمين العام لنادي الهلال، ورئيس بعثة فريق الكرة بالقاهرة، الجماهير على وصول البعثة إلى معقل الأهلي”.

حسن علي

وأشاد علي عيسى بالاستقبال الطيب الذي حظيت به البعثة عند وصولها مطار القاهرة، ممتدحا موقف السفارة السودانية بمصر، ونادي الأهلي، الذي تواجد في الاستقبال بوفد رفيع تقدمه سمير عدلي المدير الإداري للنادي، موجها الشكر لإدارة مطار القاهرة على تعاملها الجيد مع البعثة.

صدى البلد