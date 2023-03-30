أسواق رمضان .. وفرة في المعروض والكساد سيد الموقف





كشفت جولة (المصادر) في عدد من أسواق ولاية الخرطوم عن انخفاض ملحوظ في الاسعار الخضر واللحوم كافة مع وفرة كبيرة في المعروض من الخضر، وإحجام عام من المواطنين من الشراء أرجعه التجار إلى عدم وجود السيولة الكافية في أيدي المواطنين، وشكا عدد من التجار في السوق بحري من ضعف في القوة الشرائية وركود كبير في حركة البيع والشراء وشبة انعدام لشراء الفواكه، فيما شكا تجار آخرون من تلف كميات من الخضر والفاكهة وتكبَّدوا خسائر كبيرة جراء تلف المحصول في أيديهم بسبب الركود العام الذي يشهده السوق في هذه الفترة.

وأكد تاجر اللحوم محمد عبد الله، عن ارتفاع في أسعار اللحوم، حيث وصل كيلو العجالي بلغ (3000) جنيه، بدلاً عن (2000) جنيه، قبل دخول شهر رمضان المعظم بأيام، فيما بلغ سعر كيلو الضان (3500 ) جنيه، واللحم البقري الصافي (3800) جنيه، أما سعر اللحمة المفرومة بـ( 3800) جنيه، بدلاً عن(3000) ألف جنيه، وكيلو الصافي -أيضاً- بلغ (3500) جنيه، متوقعاً استقرار أسعار اللحوم في الفترة المقبلة، أما سعر جوز الكوارع بـ (1500 ) جنيه، والكيلو من المعضمة (العظام) بـ(700) جنيه، مؤكداً على إقبال المواطنين على شرائها بصورة كبيرة أكثر من شرائهم للحوم.

ولفت محمد إلى حالة الكساد الكبير في حركة البيع والشراء.

ارتفاع تكاليف الإنتاج

وفي ذات السياق أشار تاجر اللحوم البيضاء دفع الله آدم، إلى استقرار أسعار اللحوم البيضاء لأكثر من أسبوعين على التوالي، حيث تراوح سعر كيلو الفراخ ما بين (2500 إلى 3000) جنيه، وأن سعر طبق البيض (2500) جنيه، حسب الحجم، وأشار إلى الإقبال الكبير على شراء اللحوم البيضاء وعزوف عن شراء البيض، وأكد بوجود مشاكل كبيرة تواجه القطاع منها الارتفاع الجنوني للأسعار بالنسبة للمستهلك، ارتفاع تكاليف الترحيل.

ووقفت الجولة في ملجة الخضر والتقينا بالتاجر الحر عبد الرحمن، الذي أكد انخفاض ملحوظ أسعار الخضر وأن كيلو البطاطس وصل إلى 400 جنيه، بدلاً عن (500) جنيه، و٣ كيلو منه بـ 1000 جنيه، وكيلو البامبي (400) جنيه، بدلاً عن (800)، وبلغ كيلو الكوسا (500)جنيه، بدلاً عن (700) جنيه، مشيراً إلى أن ربطة الرجلة الصغيرة بـ(100) جنيه، ربطة الملوخية (100) جنيه، كيلو الجذر (700) جنيه، وربطة الجرجير الكبيرة (500) جنيه، أما الصغيرة بـ (100) جنيه، وأن كيلو البنجر (500) جنيه، وقطعة العجور بلغ سعرها (200) جنيه، أما كيلو الخيار تراوح ما بين 400 جنيه، إلى 500 جنيه، ووصل سعر كيلو الليمون (1000) جنيه، وأن سعر كيلو الفلفلية بلغ (800) جنيه، بعد أن سجلت ارتفاعاً كبيراً وصل سعرها إلى(2000) في الفترة السابقة، سعر كيلو الشطة الخضراء (400) جنيه، وشكا الحر من عدم الإقبال الكبير على شراء الخضروات وصل لنسبة (50) % أما أسعار الكروم والقرني تراوحت ما بين 400 جنيه، إلى 800 جنيه، حسب الحجم، أما سعر الشريحة من القرع بـ 200 جنيه، وتتراوح القطعة الكاملة ما بين 2000 إلى 3000 جنيه، حسب الحجم، أما ربطة الفجل بـ 300 جنيه، وسعر ربطة الصغيرة من الخضرة والرجلة بـ ١٠٠ جنيه، أما كيلو الطماطم تراوح ما بين 500 إلى 700 جنيه، ووقطعة الخص بـ 300 جنيه.

الخرطوم- سارة إبراهيم

صحيفة الصيحة