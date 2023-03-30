قبل مباراة الهلال والأهلي.. رسالة من سودانيين ومصريين!





بعد الجدال والتراشق الكلامي الذي ظهر خلال الأيام الماضية بين بعض مشجعي نادي الهلال السوداني والأهلي المصري، وبلغ من قبل البعض حد العنصرية، وفي خطوة للتعبير عن رفض خطاب الكراهية هذا، دعا عدد من المثقفين المصريين والسودانيين إلى رفع شعار “المحبة” قبل مباراة.

فقد نشر بعض المثقفين من البلدين عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بياناً عبروا فيه عن رفضهم لخطاب العنصرية.

الهلال السوداني للكاف: جماهير الأهلي المصري هددونا بمقاطع

كما أكدوا انفتاحهم على الحوار الشفاف، رافضين السجال الشعبوي وإثارة الفتن، والوقوع في فخاخ التنميط المتبادل. وعبّروا عن أسفهم من تراشق الألفاظ بيان الشعبين

دوري أبطال أفريقيا

يشار إلى أنه من المقرر أن يواجه الأهلي المصري، الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، السبت الأول من إبريل/نيسان المقبل، على أرض استاد القاهرة الدولي.

ويدير المباراة الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، فيما يحضره نحو 50 ألف مشجع، طبقًا للمعلن رسمياً حتى الآن.

وكان الهلال السوداني طلب سابقا في بيان رسمي إقامة المباراة بدون حضور الجماهير، مانحاً الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خيارين آخرين لإقامة المباراة بحضور الجماهير؛ الأول إقامتها بعدد محدود، والثاني تخصيص 5% من سعة الملعب لجمهوره.

العربية نت