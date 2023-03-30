تقارير تكشف: مبابي الأعلى أجراً بـ 6 ملايين يورو شهرياً





تصدّر مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي قائمة اللاعبين الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي لكرة القدم، براتب اجمالي قدره 6 ملايين يورو صافية شهرياً، حسب ما أفادت صحيفة “ليكيب”.

وحلّ خلف مبابي، المتوّج بمونديال روسيا 2018 وأحد أعلى الرياضيين أجراً في العالم، زميلاه في نادي العاصمة البرازيلي نيمار (3.675 ملايين يورو) والأرجنتيني ليونيل ميسي الفائز بمونديال قطر 2022 بركلات الترجيح على حساب فرنسا (3.375 ملايين) في المركزين الثاني والثالث توالياً.

ويهيمن بطل فرنسا على المراكز العشرة الأولى للاعبين الأعلى أجراً في الدوري ضمن القائمة التي تصدرها الصحيفة الفرنسية.

وجاء لاعبا موناكو سام بن يدر (650 ألف يورو) ومرسيليا جوردان فيريتو (550 ألفاً)، ضمن المراتب الـ 16 الأولى للأعلى أجراً في الـ “ليغ 1″، وهما الوحيدان لا يدافعان عن ألوان نادي سان جيرمان.

العربية نت