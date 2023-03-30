3 أسماء جديدة لرئاسة الوزراء





كشفت تقارير صحافية، الخميس، عن معلومات جديدة بشأن المرشّح الجديد لرئاسة الوزراء.

وأفادت صحيفة الحراك السياسي الصادرة، الخميس، أنّ المؤتمر السوداني تحرّك لطرح عمر الدقير مرشّحًا لرئاسة الوزراء، بينما رشّحت بعض منظمات المجتمع المدني، محمد حسن التعايشي لذات المنصب، بيد أنّها قالت إنّ التعايشي غير مقبول من قوى الحرية والتغيير خاصة حزب الأمة القومي.

وأفصحت مصادر ذات الصحيفة، أنّ هناك ترتيبات جارية لترشيح وزير الصناعة والتجارة السابق مدني عباس، لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة المدنية الانتقالية المقبلة والمزمع إعلانها في الحادي عشر من أبريل المقبل.

باج نيوز