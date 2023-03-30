رغم الخلاف مع”مشار”..سلفاكير يعيّن وزير دفاع





في مرسوم جمهوري تمت قراءته على التلفزيون الحكومي.

أصدر رئيس جمهورية جنوب السودان سلفا كير ميارديت مرسوما جمهوريا، أمس الأربعاء، بتعيين وزيرًا جديدًا للدفاع رغم الاعتراضات الشديدة من الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة.

وفي مرسوم جمهوري تمت قراءته على التلفزيون الحكومي، عين الرئيس كير الفريق شول طون بالوك، وزيراً جديداً للدفاع وشؤون المحاربين القدامى، خلفا للوزيرة المقالة أنجلينا تينج.

وكان الفريق شول طون يشغل منصب نائب الوزير قبل تعيينه.

وفي الثالث من مارس أقال الرئيس كير وزيرة الدفاع أنجلينا تينج وهي قيادية بارزة في الحركة الشعبية لتحرير السودان في المعارضة بقيادة الدكتور ريك مشار تينج، وهي أيضًا زوجة مشار.

وجاء تعيين وزير الدفاع الجديد، الذي يعتبر حليف مقرب للرئيس كير ، بعد نحو ثلاثة أسابيع من انتهاء اجتماع بين كير ومشار في جوبا دون التوصل إلى قرار بشأن الخلاف حول إقالة وزيرة الدفاع.

وفي حديثه لراديو تمازج ، بعد المرسوم الرئاسي ، قال فوك بوث بالونق مدير الإعلام والسكرتير الصحفي بالإنابة في مكتب النائب الأول رياك مشار، إن تعيين الوزير الجديد تم دون مشاورات، مشيراً إلى أن كل الاجتماعات والمشاورات التي جرت في محاولة لحل الخلاف لم تنجح.

باج نيوز