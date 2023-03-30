تنويه جديد ومهم من بنك الخرطوم





أصدر بنك الخرطوم تنويها مهما لعملائه.وقال البنك في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيس بوك” عملائنا الأكارم، تسهيلا لإجراء معاملاتكم المالية خلال أيام الشهر الفضيل، خصصنا عددا من فروعنا للعمل في الفترة المسائية و أيام السبت”.

و أضاف تضم الفروع العاملة يوم السبت كلا من فرع الجمهورية، السوق العربي، السجانة، شارع افريقيا، الرياض، اركويت، الكلاكلة اللفة، السوق المحلي، الانقاذ، المنطقة الصناعية بحري، المحطة الوسطى امدرمان، اسواق امدرمان.وقال إن الفروع التي ستعمل خلال فترة المساء هي الواحة، شارع افريقيا، الرياض، الانقاذ، العليفون، الثورة.

المصدر: الصيحة