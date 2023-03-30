القوات المسلحة: الافطارات امتدادا للتواصل بين القوات والشعب السوداني





قال الملازم اول محمد البشرى عبد المنعم عضو اللجنة المنظمة لمبادرة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة لافطارات رمضان ان المبادرة تمثل مساهمة من القوات المسلحة السودانية لعابري السبيل والمستشفيات والمساهمات الاجتماعية الواضحة.

واكد البشرى في تصريحات صحفية خلال توزيع افطار رمضان بحوادث مستشفى الخرطوم مساء اليوم، ان القوات المسلحة السودانية درجت في كل عام على هذه السنة الطيبة برعاية رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة لتنظيم الافطارات امتدادا للتواصل والعلاقات بين القوات المسلحة والشعب السوداني الكريم.

وابان البشرى ان الافطارات في عدة مناطق متمثلة في مستشفيات الخرطوم وبحري بجانب الافطار في المسجد الكبير والافطار بمسجد القيادة العامة للقوات المسلحة.

وتشير (سونا) الى انه تم توزيع وجبة افطار لاعداد كبيرة من المرضى والمرافقين بحوادث مستشفى الخرطوم والتي وجدت استحسانا واشادة من المواطنين.

وكالة سونا