



أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة بالخرطوم يوم الجمعة الموافق 31 مارس 2023م

صحيفة الانتباهة

قوى الإطاري: انسحاب الجيش لن يؤثّر على مواقيت الاتّفاق.

الناظر”ترك” يعلن إغلاقًا للشرق غدًا.

أسر المفقودين: بلاغات بفقدان 6 أشخاص بعد الانقلاب العسكري.

حزب البعث: مسودّة الاتّفاق”الإطاري” شرعنة للانقلاب.

السجن 7 سنوات لنظاميين سابقين أدينوا بالاتجار في قطع سلاح

صحيفة الصيحة

خالد عمر: لا قرار بتأجيل توقيع الاتّفاق النهائي.

القوات المسلّحة والدعم السريع تعلنان الالتزام بالوصول إلى جيشٍ واحدٍ.

مقترح لجمع فرقاء العملية السياسية في طاولة واحدة.

مسؤولة أمريكية لـ”البرهان”: ندعم العملية السياسية.

الصحة: أكثر من 18 ألف إصابة بالدرن خلال 2023

صحيفة السوداني

خالد عمر: لم يتّخذ قرار بتأجيل التوقيع على الاتّفاق النهائي.

الجيش والدعم السريع يؤكّدان التزامهما بالعملية السياسية.

انقسام في الشرق بعد إعلان مناصري”ترك” إغلاق الإقليم.

كساد كبير في سوق العقارات الفاخرة بالسودان.

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صحيفة أخبار اليوم

تقرير أممي يحذر من تسارع انعدام الأمن الغذائي في المنطقة العربية

رقعة الفقر تتسع في لبنان… وحلويات رمضان للمحظوظين فقط

بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي .. رئيس الدولة يصدر مرسومين أميريين بتعيين هزاع بن زايد وطحنون بن زايد نائبين لحاكم إمارة أبوظبي

24 ألفاً من أطقم طيران الإمارات أكملوا التدريب على التعامل مع اصحاب الهمم

صحيفة الوطن

خالد عمر: لا قرار بتأجيل توقيع الاتفاق النهائي

الشيوعي: العملية السياسية مؤامرة وعلى الجماهير التصدي لها

تسجيل 18775 حالة إصابة بالدرن ووزير الصحة يصف الوضع الصحي بالمتأزم والوبائي.. ويتوقع اكتشاف 25الف حالة جديدة

جمعية الصحفيين السودانيين تدعو لتطوير الإعلام الوطني ودعم التوافق وتحذر من التدخلات الخارجية

صحيفة النيل الدولية

المريخ يواجه الزمالك في مباراة تحصيل حاصل بدوري أبطال افريقيا اليوم بالقاهرة

موقعة الحسم بين الأهلي والهلال تتصدر جولة دوري أبطال أفريقيا

باريس يستسلم في مفاوضات التجديد مع ميسي

-رسميا عودة الشيطان فى مواجهة هيل ان سيل بعرض راسلمينيا 39