السوباط يشعل مواجهة الأهلي بحافز ضخم





حفَّز هشام السوباط، رئيس نادي الهلال، لاعبي الفريق قبل مواجهة الأهلي المصري، يوم غدٍ السبت في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وزار السوباط، مقر بعثة الهلال في القاهرة، مساء أمس الأول، للوقوف على آخر الترتيبات قبل مواجهة الأهلي، ورصد مكافأة قدرها 5 آلاف دولار، لكل لاعب في حالة التأهل للدور التالي.

وحرص السوباط على عقد جلسة مع اللاعبين والجهاز الفني، وطالبهم ببذل أقصى جهد من أجل تحقيق آمال وطموحات جماهير الهلال، مؤكداً ثقته في جميع أعضاء المنظومة لتخطي هذه العقبة.

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