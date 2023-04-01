شاهد بالفيديو.. معتمر سوداني يدعو الله ويكثر من الدعوات أثناء طوافه بالبيت الحرام بفوز الهلال على الأهلي المصري





أثار مقطع فيديو متداول بغزارة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي السودانية المختلفة اهتمام المتابعون الذين تناقلوه بشكل كبير.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع الضجة معتمر سوداني وهو يدعو الله ويكثر من الدعوات أثناء طوافه بالبيت الحرام بفوز الهلال على مستضيفه الأهلي المصري اليوم السبت.

ويلتقي الهلال السوداني بمستضيفه الأهلي المصري عشية السبت في مباراة مشتعلة يترقبها الآلاف من جمهور الناديين على استاد القاهرة الدولي في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين