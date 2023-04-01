المريخ يخسر أمام الزمالك المصري في الثواني الأخيرة و يتذليل المجموعة





في آخر ثواني الزمن الإضافي خسر المريخ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف أمام مُضيفة الزمالك المصري على ملعب أستاد القاهرة.

و تذيل المريخ ترتيب مجموعته ، بعد أن تلقى هدفين في العشر دقائق الأولى من الشوط الأول افتتحها الزمالك عبر لاعبه مصطفى شلبي “في الثانية 14 ثم أضاف صاحب الأرض هدفا ثانيا في الدقيقة الرابعة عن طريق ناصر منسي، وكانت ردة فعل المريخ سريعة و قلص الفارق عبر رمضان عجب الذي سجل هدف جميل بصدره مستفيدا من عرضية بخيت خميس المتقنة وهي الأهداف التي إنتهى عليها شوط اللعب الأول.

وفي شوط المباراة الثاني فاجأ المريخ أصحاب الأرض بهدفين قلب بهما الطاولة عبر الجزولي نوح الذي أدرك التعادل مستفيدا من تمريرة بالرأس من رمضان عجب و باولو سيرجيو “الذي وضع المريخ في المقدمة بضربة رأسية مستفيدا من متابعة لتسديدة المحترف البرازيلي ماتيوزينو المرتدة من الحارس.

ونجح الزمالك في إدراك التعادل عبر مهاجمه منسي والذي عاد وسجل الهاتريك و اغتال المريخ بهدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع .

هذه النتيجة رفعت رصيد الزمالك إلى 7 نقاط في الترتيب الثالث فيما بقي المريخ بخمس نقاط في الذيلية .

باج نيوز