جهاز المخابرات العامة في السودان يطلق تعهّدًا





جدّد جهاز المخابرات العامة التزامه بالعمل مع مؤسسات الدولة المختلفة، لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمرّ به البلاد في الوقت الراهن، للتصديّ للمهدّدات وتجاوز التحديات بكل مهنية وإحترافية ومسؤولية وطنية .

جاء ذلك في تعميمٍ صحفي، الجمعة، أطلع عليه”باج نيوز”، ممهور بتوقيع المدير العام لجهاز المخابرات العامة أحمد إبراهيم مفضّل.

وأعرب عن تمنياته عن استلهام القيادة السياسية نفحات شهر رمضان، بوضع مصلحة البلاد نصب أعينها بعيدًا عن المصالح والأهداف الشخصية والحزبية الضيقة.

باج نيوز