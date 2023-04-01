رسمياً.. تأجيل توقيع الاتفاق النهائي





أعلن الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، رسمياً، تأجيل توقيع الاتفاق السياسي النهائي الذي كان مزمعا اليوم السبت 1 أبريل.

وقال يوسف في تصريح صحفي فجر السبت “سيعقد في تمام الواحدة من ظهر اليوم السبت الموافق 1 أبريل إجتماع بالقصر الجمهوري يضم الأطراف المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية لتحديد موعد جديد للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي، الذي تعذر توقيعه في ميقاته نسبة لعدم التوصل لتوافق حول بعض القضايا العالقة”.

وأضاف “ستواصل جميع الأطراف انخراطها في مناقشات جادة، من أجل تجاوز العقبات الأخيرة في طريق الوصول لإتفاق يسترد مسار التحول المدني الديمقراطي، تتشكل بموجبه سلطة مدنية تقود الانتقال وترفع المعاناة عن كاهل شعبنا الذي لم يتراجع يوماً عن بلوغ غاياته”.

صحيفة الصيحة