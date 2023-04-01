موقعة الأهلي المصري والهلال تتصدَّر المشهد في آخر جولات المجموعات





تتصدَّر المواجهة المرتقبة بين الأهلي المصري، وضيفه الهلال، مواجهات الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وضمنت 7 أندية الوجود في ربع نهائي دوري الأبطال وهي: الوداد والرجاء المغربيين، وشبيبة القبائل وشباب بلوزداد الجزائريين، والترجي التونسي وسيمبا التنزاني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي.

ويبقى الصراع مشتعلاً على البطاقة الثامنة لربع النهائي بين الهلال والأهلي المصري.

حيث تتصدَّر المواجهة بين الأهلي والهلال المقررة في التاسعة من مساء اليوم، بإستاد القاهرة المشهد في هذه الجولة بعدما استعاد الفريق المصري آماله في التأهل، بعد التعادل في الجولة الماضية بين الفريق السوداني وصن داونز.

الهلال يحتل المركز الثاني برصيد 10 نقاط ويأتي الأهلي بالمركز الثالث برصيد 7 نقاط.

ويحتاج الأهلي للفوز بنتيجة 1-0 أو بفارق هدفين حال استقبال شباكه أي أهداف من الهلال والذي يبحث عن نتيجة إيجابية سواءً الفوز أو التعادل أو الخروج بهزيمة بفارق هدف مع هز شباك المنافس للتأهل.

الأهلي حصل على موافقة رسمية بحضور 50 ألف مشجع، في لقاء الهلال والذي حصل بدوره على “2500 تذكرة” كما يراهن السويسري مارسيل كولر على تألق بعض نجومه خاصة بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا من أجل اختراق دفاع الهلال.

ويعوِّل الهلال على خبرة مدربه الكونغولي فلوران إيبينجي للتأهل بشكل رسمي، وتكرار تفوقه على الأهلي بعد الفوز في السودان بنتيجة 1-0.. إلى جانب قوة هجومه بقيادة الغربال وماكابي ووسطه بقيادة أبو عاقلة وفابريس نغوما إضافة إلى عودة الظهير ايمورو.

ويلعب صن داونز في نفس التوقيت مواجهة سهلة أمام القطن الكاميروني يبحث خلالها عن الفوز لحسم الصدارة.

صحيفة الصيحة