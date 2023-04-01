نقلا عن تجمع العاملين بهيئة الموانئ البحرية





تجمع عمال و موظفي هيئة البحرية

بيان حول تداعيات إغلاق الشرق

جماهير شعبنا الشرفاء

الكل يعلم الضرر الكبير الذي لحق بالميناء جراء الإغلاق السابق و الذي مازالت أثاره تظهر في حركة الميناء

و إنطلاقا من مسؤوليتنا و حرصنا لهذا المرفق فإننا كعاملين بالميناء نؤكد رفضنا التام إقحام موانينا و استخدامها ككرت ضغط من خلال زجها في الصراع السياسي بأي شكل من الأشكال

لذا نعلن و بشكل واضح أنه لا مجال لإغلاق الميناء بتاتا و أن العمل سيظل متواصل و سيبذل المزيد من الجهد لمضاعفة الإنتاج

و عليه نعزز الثقة و نطمئن تماما غرف التوكيلات الملاحية وكلاء التخليص و النقل و الترحيلات نطمئنهم بأنه لا إغلاق للميناء إذ لن يتوقف العمل و أن حركة التشغيل ستظل مستمرة

عبد الرحيم أدم أحمد

الناطق الرسمي للتجمع

إعلام التجمع

31 مارس 2023

صحيفة التيار