سياسية
نقلا عن تجمع العاملين بهيئة الموانئ البحرية
تجمع عمال و موظفي هيئة البحرية
بيان حول تداعيات إغلاق الشرق
جماهير شعبنا الشرفاء
الكل يعلم الضرر الكبير الذي لحق بالميناء جراء الإغلاق السابق و الذي مازالت أثاره تظهر في حركة الميناء
و إنطلاقا من مسؤوليتنا و حرصنا لهذا المرفق فإننا كعاملين بالميناء نؤكد رفضنا التام إقحام موانينا و استخدامها ككرت ضغط من خلال زجها في الصراع السياسي بأي شكل من الأشكال
لذا نعلن و بشكل واضح أنه لا مجال لإغلاق الميناء بتاتا و أن العمل سيظل متواصل و سيبذل المزيد من الجهد لمضاعفة الإنتاج
و عليه نعزز الثقة و نطمئن تماما غرف التوكيلات الملاحية وكلاء التخليص و النقل و الترحيلات نطمئنهم بأنه لا إغلاق للميناء إذ لن يتوقف العمل و أن حركة التشغيل ستظل مستمرة
عبد الرحيم أدم أحمد
الناطق الرسمي للتجمع
إعلام التجمع
31 مارس 2023
صحيفة التيار