إيقاف رحلات البصات السفرية لـ “الشرق” حتى إشعار آخر





على نحو مفاجئ قررت الغرفة القومية للبصات السفرية الاتحادية، إيقاف الرحلات السفرية إلى ولايات شرق السودان الـ(3)، كسلا، القضارف، بورتسودان حتى آشعار آخر.

وعزا أمين المال بالغرفة، د. أحمد علي أحمد في تصريح لـ(الحراك)، إيقاف الرحلات السفرية لولايات شرق السودان الـ(3)، بسبب وصولهم خطاب معنون من تنسيقية شرق السودان، يفيد بإغلاق كامل للشرق ابتداءً من اليوم السبت في تمام الساعة (4) صباحاً وحتى الساعة الـ (4) صباحاً لليوم التالي.

الخرطوم ـ أحمد قسم السيد

صحيفة الحراك السياسي