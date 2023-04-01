السودان .. تعزيز القوّة في ارتكاز الوادي الأخضر وتوجيه بانتشار شرطيّ وأمنيّ





أعلن مدير شرطة محلية شرق النيل، عن تعزيز القوة في ارتكاز الوادي الأخضر بعددٍ إضافي من الأفراد.

وشدّد مدير شرطة محلية شرق النيل، عبد السلام عبد الله الزين، بحسب المكتب الصحفي للشرطة، السبت، على ضروره بسط هيبة الدولة وقوة الشرطة ومنع التفلتات الأمنية ومحاربة الظواهر السالبة.

ووجه عبد السلام، بالمزيد من الانتشار الشرطيّ والأمنيّ بالمنطقة بقيادة مدير قسم شرطة التكامل واعدًا بتكثيف الجهود لمنع الجريمة ومحاربة كافة الظواهر السالبة والقضاء على أوكار الجريمة.

باج نيوز