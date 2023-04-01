احتدام الخلافات داخل نظارات البجا





قال القيادي (المنشق) بالمجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة، عبدالله أوبشار، إنَّ التلويح بإغلاق شرق السودان هو مزايدة سياسية تسعى لتجييش قضية شرق السودان ضد الاتفاق الإطاري. وأضاف أوبشار في تصريح لـ(الحراك)، أنهم في “مجموعة المجلس المنشقة” نرفض أي تصريح من اي شخص يتحدث عن إغلاق إقليم شرق السودان من أجل رفض الاتفاق الإطاري. وأردف أن الناظر ترك الذي يقود عمليات الإغلاق يقوم بها من أجل إرضاء الكتلة الديمقراطية، وأردف أن تشكيل الحكومة القادمة من رحم العملية السياسية الجارية لن تحل مشكلة شرق السودان.

وجزم على أن قوى إعلان الحرية والتغيير لن تعطي إقليم شرق السودان مساحة مناسبة لقضاياه العادلة، وأوضح أن المجموعة المنشقة من المجلس الأعلى لنظارات البجا ليست مع أو ضد الاتفاق السياسي، مشدداً على أنها تقف موقف المحايد من العملية السياسية وتنتظر حكومة تجد القبول من الشعب السوداني، للجلوس معها من أجل التفاوض حول مطالب الإقليم.

الخرطوم ـ إيمان الحسين

صحيفة الحراك السياسي