الإدارة الاهلية تؤكد على اهمية الحفاظ على وحدة الوطن





أكدت الادارات الاهلية والطرق الصوفية بولاية الخرطوم على أهمية الحفاظ على وحدة الوطن وصون ترابه لان الوطن فوق الجميع.

وأعلنت خلال مؤتمر صحفي عقدته اليوم بالخرطوم إن وحدة السودان وتحقيق استقراره يجب أن تكون فوق كل اعتبار مشيره الى ان الوضع الحالي يتطلب تقديم تنازلات من كافه القوى السياسية للتوافق على مخرج من الازمة السودانية وتجاوز الخلافات.

ووجهت الادارات رسالة لكافة القوى السياسية بأن السودان لن يؤتي بوجود الإدارات الأهلية، وحذرت من تفكيك القوات المسلحة الذي سوف تكون له اثار سالبه على البلاد.

وكالة سونا