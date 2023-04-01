الهلال يخيّب الآمال ويودع الأبطال بخسارة ثقيلة من الأهلي المصري





أنتزع الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا بفوزه مساء اليوم السبت على حساب ضيفه الهلال السوداني بنتيجة (3-0) في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الثانية بالبطولة.

تقدم محمود عبد المنعم (كهربا) للأهلي في الدقيقة 25 وسجل البديل حسين الشحات هدفين في الدقيقتين 65 و81 ليمنح الفوز والتأهل للفريق الأحمر الذي رد اعتباره بعد الخسارة بنتيجة 0-1 أمام الهلال في السودان.

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 10 نقاط مقتنصاً الوصافة على حساب الهلال بأفضلية المواجهات المباشرة بينما يتصدر صن داونز الجنوب أفريقي.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً تخطى 50 ألف مشجع في مدرجات إستاد القاهرة وأدارها الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه بهدوء.

باج نيوز