شاهد بالفيديو.. الفنانة توتة عذاب تفجرها داوية: ندى القلعة في مقام أمي ولكن أنا أفضل منها





استضاف الصحفي والإعلامي السوداني أحمد دندش خلال إحدى حلقات برنامجه “التابوت” الذي يذاع على فضائية الشروق الفنانة توتة عذاب.

وبحسب ما شاهدت محررة موقع النيلين فقد فجرت عذاب خلال الاستضافة عدد من المفاجأت التي أثارت ضجة واسعة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

الفنانة توتة عذاب أكدت أنها تعتبر نفسها أفضل مطربة في الساحة الفنية, وعن تأثرها بالفنانة ندى القلعة أكدت المطربة الصاعدة أنها لم تتأثر بها لأن لها أسلوبها الخاص.

كما ذكرت وبحسب ما نقلت محررة موقع النيلين أنها ترى نفسها أفضل من الفنانة ندى القلعة التي تعتبرها في مقام والدتها, وأكدت أن حفلها سيتفوق جماهيريا على حفل الفنانة ندى القلعة.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين