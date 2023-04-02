قوى أهلية تعتزم نقل عدوى «إغلاق المدن» للخرطوم الأربعاء المقبل





أعلن قادة الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم، اعتزامهم إغلاق العاصمة بشكل شامل، الأربعاء المقبل، لمدة يوم واحد، رفضاً للاتفاق السياسي النهائي بين القادة المدنيين والعسكريين. وشدد رئيس الإدارة الأهلية بولاية الخرطوم، المك عجيب الهادي، في مؤتمر صحفي، أمس السبت، إن الإغلاق يجئ مساندة للقوات المسلحة، ووفاءً لعهود قطعوها لقواعدهم بمقاومة الإقصاء بقيادة القوى الأجنبية الساعية لخراب البلاد واستهداف عقيدة أهلها.

وكان لافتاً في المؤتمر، مشاركة المتحدث الأسبق باسم الجيش، قائد قوات كيان الوطن، الصوارمي خالد سعد، وحضور قائد قطاع جلهاك بالجبهة الثالثة (تمازج) آدم كاربينو. وحرص المتحدثون في كلماتهم، على مغازلة الجيش، بنعته بـ”صمام أمان السودان، والحائل دون تكرار سيناريو الانزلاق الأمني أسوة بما جرى في اليمن وسوريا”. وأكد المك عجيب، أن ضمن أهداف تحركاتهم بالأربعاء، هو رفع المهانة التي طالت الجيش جراء التوقيع على الاتفاق الإطاري. وأزاح الستار عن تعهدات قوى سياسية – لم يسمها- بمشاركة قادة ومنسوبي الإدارة الأهلية، في عملية الإغلاق المزمعة.

صحيفة الحراك السياسي