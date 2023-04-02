قوى (الإطاري): لن ننتظر ولن نتراجع عن العملية السياسية





أوصدت القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري، الباب أمام أي اتجاه لفتح النقاش حول العملية السياسية، وقطعت بأنه لا يمكن التراجع عن التعهدات المتوافق حولها بشأن العملية السياسية.

وأبلغ مصدر موثوق (الحراك)؛ أن القوى المدنية، أكدت التزامها بالاتفاق النهائي على العملية السياسية، بيد أنه أشار إلى انقطاع التواصل مع بعض أطراف الكتلة الديمقراطية الرافضة للعملية السياسية منذ أسبوعين، وقال المصدر بعد رفض أطراف من الكتلة الجلوس مع القوى المدنية توقف التواصل معهم، بيد أنه أشار إلى أنه بالإمكان استئناق النقاش معها إذا رغبت الانضمام في العملية السياسية.

صحيفة الحراك السياسي