أسعار السمسم السوداني تقفز عالميًا





قفزت أسعار السمسم السوداني الأبيض تسليم بورتسودان بمقدار 210 دولاراً أمريكيا للطن المتري، حيث إرتفعت من 1720 دولارا إلى 1930 دولارا، كما ذكرت نقطة التجارة السودانية.

وبحسب النشرة اليومية للأسعار العالمية التي يصدرها قسم التخطيط والبحوث بنقطة التجارة السودانية، إرتفعت أسعار السمسم الهندي الأبيض من 1914.2 دولارا إلى 1950 دولارا وزادت أسعار السمسم الأثيوبي من 1730 دولارا للطن المتري الواحد إلى 1950 دولارا فيما بلغ سعر السمسم المخلوط التنزاني 1505 دولارا والنيجيري 1700 دولارا.

من جهة أخرى حا0فظت أسعار الفول السوداني على سعرها السابق 1750 دولارا وفول الصويا 50 دولارا.

سونا