القمح الكندي يسجل إرتفاعًا جديدًا في السوق العالمي





إرتفعت أسعار القمح الكندي مطلع هذا الأسبوع، في السوق العالمي لتبلغ 407.17 دولارًا للطن المتري.وهو أعلى سعر تم تسجيله للقمح وفقاً لنقطة تجارة السودان.

وإرتفع أيضًا سعر قمح الولايات المتحدة الصلب ليبلغ389 دولارًا والرطب إلى 296 دولارًا. و القمح الأسترالي ليبلغ سعر360 دولارًا.

كما زادت أسعار القمح الفرنسي وبلغت 292 دولارًا، والروسي 288 دولارًا . وكذلك قمح البحر الأسود إلى287 دولارًا للطن الواحد، وفقًا للنشرة اليومية للأسعار العالمية التي يصدرها قسم التخطيط والبحوث بنقطة التجارة السودانية.

وتراوح سعر القمح الأوكراني ما بين 255 إلى 275 دولارًا للطن، والقمح الأرجنتيني زاد دولارين ليبلغ 343 دولارً للطن.

سونا