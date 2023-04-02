دقلو يرأس إجتماع اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبيي





رأس نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم اجتماع اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي.

وأوضح د. محمد عبد الله ود أبوك مقرر اللجنة في تصريح صحفي أن اللجنة وقفت من خلال الاجتماع على الأوضاع الإنسانية والأمنية بمنطقة أبيي ووضعت موجهات تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار وأمّنت على ضرورة إيجاد بيئة طيبة للتواصل بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية وأن تراعي الحلول السياسية رغبات الأطراف المعنية بمستقبل المنطقة.

وأكد مقرر اللجنة أن السودان يتبنّى اتجاهاً لتحقيق تواصل إيجابي مسؤول لإحداث اختراق يصب في تعزيز الأمن والاستقرار ويدعو دولة الجنوب لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وبناء السلام.

ولفت سيادته إلى أن منطقة أبيي تحتاج لملء الفراغ الإداري الحكومي وإيجاد سلطة للتواصل مع المواطنين، مشددا على ضرورة تنفيذ اتفاقية الترتيبات الإدارية والسياسية المتفق عليها بين البلدين والمدعومة من المجتمع الدولي من أجل مصلحة المواطن.

وكالة سونا