الجيش: لن يتم اتفاق ما لم توضع جداول زمنية واضحة للدمج





قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد ركن نبيل عبد الله إن التوقيع النهائي للعملية السياسية بالبلاد لن يتم ما لم يتم وضع جداول لدمج قوات الدعم السريع في الجيش بصورة واضحة.

وأكد عبدالله في تصريح لصحيفة الوفاق الصادرة اليوم أن ترتيبات الدمج لا بد أن تكون جزء من الاتفاق النهائي وأضاف “لا يمكن أن نعمل اتفاق ويكون هناك جيشين في البلد” مشيراً إلى أنه من الضروري أن يكون هناك توقيت زمني واضح لعملية الدمج.

وأوضح أن اللجان تعكف حالياً على إخراج الجزء الفني بجداول وتوقيتات واضحة ومتفق عليها من جميع الأطراف.

باج نيوز