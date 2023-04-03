شاهد بالفيديو.. حافر القبور “درمة” يكشف أطرف المواقف التي مرت به: (شالتني نومة في القبر ولمن صحيت لقيت أهل الميت جدعوا الجنازة وقاموا جارين)





استضاف الصحفي والإعلامي السوداني أحمد دندش عبر برنامجه “التابوت” الذي يبث على فضائية الشروق أشهر حفاري القبور بالسودان.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشف حافر القبور عابدين درمة خلال حديثه لدندش عن أطرف المواقف التي مرت به في عمله.

وقالت درمة: (غلبني النعاس ذات مرة وأجبرني على النوم داخل القبر وسط الكلاب, وعندما صحوت من نومي وجدت أهل الجنازة يبحثون عني).

وتابع بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (استيقظت من النوم وقمت خارجاً من داخل القبر لأتفاجأ بأهل الميت يتركون الصندوق الذي بداخله الميت وهم يجرون خارج المقابر).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين