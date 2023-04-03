شاهد بالصور.. الفنانة عشة الجبل تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة رمضانية وجمهورها: (فنانة الشباب الأولى ونمبر ون)





تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور حديثة للفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل.

وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية خلال الصور وهي في كامل أناقتها التي لفتت بها أنظار المتابعين.

ناشرو الصور أكدوا أن الإطلالة كانت خلال استضافة تلفزيونية للفنانة الضجة خلال برنامج تم بثه على إحدى القنوات السودانية خلال شهر رمضان الجاري.

جمهور الجبلية وبحسب ما نقلت عنهم محررة موقع النيلين أكثروا من الغزل في المطربة التي أطلقوا عليها لقب فنانة الشباب الأولى ونمبر ون.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين