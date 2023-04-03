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شاهد بالصور.. الفنانة عشة الجبل تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة رمضانية وجمهورها: (فنانة الشباب الأولى ونمبر ون)

2023/04/03
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تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صور حديثة للفنانة السودانية المثيرة للجدل عشة الجبل.

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وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين فقد ظهرت الفنانة الملقبة بالجبلية خلال الصور وهي في كامل أناقتها التي لفتت بها أنظار المتابعين.

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ناشرو الصور أكدوا أن الإطلالة كانت خلال استضافة تلفزيونية للفنانة الضجة خلال برنامج تم بثه على إحدى القنوات السودانية خلال شهر رمضان الجاري.

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جمهور الجبلية وبحسب ما نقلت عنهم محررة موقع النيلين أكثروا من الغزل في المطربة التي أطلقوا عليها لقب فنانة الشباب الأولى ونمبر ون.

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رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

2023/04/03