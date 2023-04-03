شاهد بالصور.. ظهرت وهي ترتدي تشيرت الفريق.. المودل آية أفرو تواسي جماهير الهلال بعد الهزيمة الثقيلة أمام الأهلي المصري وتقول: (الهلال سيد البلد.. حظ أوفر)





نشرت المودل والراقصة ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آية أفرو تغريدة جديدة على حسابها الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محررة فقد أرادت أفرو من خلال تدوينتها مواساة متابعيها من جمهور نادي الهلال وذلك في أعقاب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الأزرق يوم السبت أمام الأهلي المصري بثلاثية نظيفة.

وأعادت المودل الشهيرة نشر صور لها ظهرت من خلالها وهي ترتدي تشيرت نادي الهلال خلال جلسة تصوير أثارت جدلاً واسعاً وقتها.

وكتبت أفرو في تدوينتها التي رصدتها محررة موقع النيلين وتابعها الآلاف من متابعي حسابها: (good luck/ الهلال_سيد_البلد).

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين