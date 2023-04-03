تعاون سوداني تركي في مجال الثروة الحيوانية





بحث وزير الثروة الحيوانية الاتحادي حافظ إبراهيم عبدالنبي، آفاق التعاون والتنسيق المثمر بين السودان وتركيا في كافة مجالات الثروة الحيوانية، جاء ذلك خلال لقائه سفير تركيا لدى السودان إسماعيل تشوبان أوقلو وتطرَّق اللقاء للمشروعات المشتركة بين السودان وتركيا في مجال الثروة الحيوانية وخاصة مركز التلقيح الاصطناعي بولاية الجزيرة التي تم تأسيسه من قبل مؤسسة التعاون والتنسيق التركية (تيقا)، مؤكداً حرص وزارته على التعاون والتبادل التجاري والآقتصادي بين البلدين في كافة مجالات الثروة الحيوانية مع فتح أسواق جديدة في تركيا في مجال اللحوم مما يساهم في تحرك عجلة الاقتصاد القومي وزيادة القيمة المضافة، منوِّهاً إلى تشكيل لجنة فنية بين وزارته ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية التركية، ودعا عبدالنبي إلى شراكات حقيقية ومتميزة مع تركيا في كافة منتجات الثروة الحيوانية وخاصةً صادرات اللحوم الحمراء، إضافة للإستفادة من تجارب تركيا في مجال الثروة الحيوانية والاستفادة من فرص التدريب والمنح التركية للعاملين بالقطاع، وأشار عبدالنبي إلى جاهزية وزارته بتوفير جميع الطلبات من منتجات الثروة الحيوانية للسوق التركي حسب الاشتراطات والمواصفات الصحية العالمية.

وبدوره أكد سفير تركيا لدى السودان إسماعيل تشوبان أوقلو، أهمية آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين تركيا والسودان في كافة مجالات الثروة الحيوانية وسبل تعزيزها وتطويرها، ودعا الشركات التركية العاملة في الثروة الحيوانية في السودان في مجال الثروة الحيوانية وذلك لزيادة استثمارات تركيا في السودان، وأعرب عن أمله أن يتم تنفيذ كل المشروعات المشتركة بين البلدين حتى نجني ثمارها لفائدة البلدين.

صحيفة الصيحة