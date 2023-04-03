الشاكي في قضية مقتل العميد بريمة يؤكد عدم مشاهدته للجاني





قال الشاكي في قضية محكمة الثوار المتهمين بمقتل العميد بريمة، من خلال مناقشة اقوال المحكمة أمس أنه لم يشاهد الشخص الذي سدد طعنة قاتلة للعميد، كما أنه لم يتثنى له الانتباه لرؤية آلة حادة عند عملية حمل العميد في صندوق “البوكس” لاسعافه، واضاف خلال المناقشة أنه لا يعلم اذا كان الشاهد في القضية معتصم إبراهيم من بين العساكر الاثنين اللذان قاما بحمل العميد في العربة، كما أنه تم حمل العميد اولاً الى شرطة ولاية الخرطوم قبل الذهاب به الى المستشفى. وذكر الشاكي لقاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي أنه تم تقييده كشاكي بناءاً على طلب المتحري، وارجأ القاضي استئناف الجلسات الى الأحد القادم لسماع وكيل أولياء الدم والطبيب الذي حرر أورنيك ” 8″ الجنائي.

الخرطوم – فدوي خزرجي

صحيفة الجريدة