السوباط: ما تعرض له الهلال من تجاوزات لن يمر مرور الكرام





أعلن رئيس الهلال السوداني، هشام حسن السوباط، أن الأمانة العامة للنادي تعكف على تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ضد الأهلي المصري.

وأكد السوباط أنه سيتم تقديم شكوى للكاف بشأن التجاوزات التي تعرضت لها البعثة في القاهرة، مضيفا: “ما حدث لن يمر مرور الكرام، والهلال له قضية عادلة سيصعدها إلى أعلى المستويات”.

وجدد السوباط الثقة في المدرب الكونغولي فلوران إيبينجي عقب الخروج القاري من مرحلة المجموعات، مشيرا: “الخروج الأفريقي لن يؤثر على مشروعنا، وأتعهد بالتصحيح اللازم”.

“الاتحاد السوداني يدعم الهلال”

كما أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم، برئاسة معتصم جعفر، دعمه الكامل للهلال، في كل ما يراه مناسبا من خطوات تصعيدية لاسترداد حقه ضد الأهلي.

وقال الاتحاد السوداني في بيانه: “تأسف الاتحاد السوداني على لسان رئيسه معتصم جعفر، للانفلات الجماهيري والهتافات غير اللائقة التي صاحبت مباراة الهلال أمام الأهلي”.

وأردف: “اتحاد الكرة جاهز للتنسيق مع الهلال للدفاع عنه في مواجهة الضرر النفسي الذي وقع على النادي بسبب تلك الأحداث.. كرة القدم تدعو للتسامح ولا مجال لإخراجها من معانيها السامية والرفيعة”.

باج نيوز