الطاقة تُجري تعديلاً جديداً في أسعار الوقود





أجرت وزارة الطاقة والنفط تعديلاً جديداً على أسعار الوقود، وتأتي الخطوة في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لاسعار المحروقات حسب الاسعار العالمية للمنتجات البترولية.

وقررت الوزارة في تعميم صحفي أمس تعديل اسعار المنتجات البترولية ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم لتر البنزين (588) جنيهاً، وسعر لتر الجازولين (582) جنيهاً والسعر شامل رسوم ولاية الخرطوم على اللتر، وأن تكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان.

الخرطوم – شذى الشيخ

صحيفة الجريدة