اجتماع بالقصر يناقش الأوضاع في أبيي ويصدر موجهات





ترأس نائب رئيس مجلس السيادة الانقلابي حميدتي بالقصر الجمهورى أمس اجتماع اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري على منطقة أبيي، وأوضح مقرر اللجنة د. محمد عبد الله ود ابوك في تصريح صحفي أن اللجنة وقفت من خلال الاجتماع على الأوضاع الإنسانية والأمنية بمنطقة ابيي ووضعت موجهات تتعلق بحفظ الأمن والاستقرار، وأمّنت على ضرورة خلق بيئة طيبة للتواصل بين قبيلتي دينكا نقوك والمسيرية وان تراعي الحلول السياسية رغبات الأطراف المعنية بمستقبل المنطقة، وأكد مقرر اللجنة ان السودان يتبنّى اتجاه تحقيق تواصل إيجابي مسؤول لاحداث اختراق يصب في تعزيز الأمن والاستقرار ويدعو دولة الجنوب لمواصلة الجهود المشتركة لتحقيق التنمية وتوفير الخدمات الأساسية وبناء السلام، ولفت إلى ان منطقة ابيي تحتاج لملء الفراغ الإداري الحكومي وإيجاد سلطة للتواصل مع المواطنين، مشددا على ضرورة تنفيذ إتفاقية الترتيبات الإدارية والسياسية المتفق عليها بين البلدين والمدعومة من المجتمع الدولي من أجل مصلحة المواطن.

صحيفة الجريدة