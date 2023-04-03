أمانة الحج بالخرطوم تدعو الراغبين من مواطني الولايه بالتسجيل





دعت ولاية الخرطوم مواطنيها الراغبين في أداء فريضة الحج لهذا العام ١٤٤٤ للإسراع بالتقديم عبر الموقع الالكتروني قبل إغلاق باب التقديم المتوقع مساء اليوم الإثنين.

وقال الأستاذ علي ابراهيم الحدقنو أمين أمانة الحج والعمرة بولاية الخرطوم أن عدد الذين تقدموا من أبناء الولاية لأداء فريضة الحج حتى منتصف نهار اليوم الاثنين وصل إلى 8515 متقدم، مشيرا إلى أن أعمال القرعة الإلكترونية لمن وقع عليهم الاختيار لأداء الفريضة ستكون نهاية الأسبوع الجاري او بدايه الاسبوع المقبل .

ودعا الحدقنو مواطني الولاية للإسراع في اغتنام الفرصة في التقديم الالكتروني قبل نهايته مساء اليوم مشيرا إلى أن حصة ولاية الخرطوم لهذا العام بلغت 5856 حاج وحاجة.

سونا