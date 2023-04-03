الكشف عن سبب رفض ميسي اللعب في السعودية





أكدت شبكة tntsports الأرجنتينية أن ليونيل ميسي يفكر فقط في خوض تحد جديد، لكن ذلك لن يكون في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا حتى في السعودية.

وقالت الشبكة الأرجنتينية إن الاهتمام بالحصول على خدمات ميسي جاء من السعودية ومن الدوري الأمريكي للمحترفين، خاصة من إنتر ميامي، الذي يسعى مالكه النجم ديفيد بيكهام بقوة للتعاقد مع “ليو”.

وحصلت “تي إن تي سبورتس” على معلومات حصرية حول ميسي، الذي أعطى جوابا نهائيا حول انتقاله إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للصحفي أرتورو بوليان، فإن ميسي يريد البقاء في القارة الأوروبية العجوز، واللعب بمستوى تنافسي عال، لأنه ينوي المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وأوضح أن ميسي يريد البقاء من أجل “إكمال التحديات الشخصية الأخرى”، دون توضيح ماهية هذه التحديات، وهو ما يجعل أمر انتقاله إلى أمريكا غير مرجح الآن.

والأمر لا يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية فقط، بل ينطبق ذلك على السعودية، ما يعني أن ميسي ما زال “بعيدا جدا عنهما”، كما تقول الشبكة الأرجنتينية.

وختم الصحفي بوليان: “النادي الوحيد (في أوروبا) الذي قدم عرضا رسميا إلى ليونيل ميسي وعائلته هو باريس سان جيرمان”.

صحيفة المرصد