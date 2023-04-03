421 مليون دولار إيرادات (سوداتل) وقرار إداري بتوزيع أرباح بنسبة 33%





أعلنت مجموعة سوداتل للاتصالات عن تحقيق إيرادات قياسية للعام المنصرم 2022 بلغت 421 مليون دولار، بنسبة نمو 50% مقارنة بالعام المالي 2021. وأشار تقرير تحصلت عليه (الحراك) إلى نمو مستمر في الطلب على خدمات البيانات وزيادة عالية في عدد المستهلكين، مما ساهم في تحقيق صافي دخل قدره ٥٦،٨ مليون دولار، ونمو سنوي استثنائي بنسبة 184% نتج عن ارتفاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) بنسبة 93%، فضلاً عن نمو في عائدات منظومة STG وذلك عبر زيادة إيراداتها إلى ٢٨٥،٧ مليون دولار، مقارنة بـ. ١٤٠،٥ مليون دولار في العام المالي 2021. ودفع ذلك النمو القوي “سوداني” إلى المركز الثاني في سوق الاتصالات بجمهورية السودان، بهامش ربح إجمالي 87%و EBITDA 64٪هامش على ذات السياق، ضاعفت “سوداني” عائدات الخدمات الرقمية بنسبة 200% والبيانات بأكثر من 90% خلال العام 2022، مما أدى إلى تعزيز خدمات الربط البيني لشركات الاتصالات، التي نمت بنسبة 12% على أساس سنوي، وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 33% من صافي الدخل على الجمعية العمومية العادية المزمع انعقادها في مايو 2023.

صحيفة الحراك السياسي