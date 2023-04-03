محصول القمح .. هاجس السعر التأشيري





دشن والي ولاية الجزيرة المكلف إسماعيل عوض الله العاقب و محافظ مشروع الجزيرة عمر محمد مرزوق أمس حصاد محصول القمح بقسم المنسي مكتب الطائف وسط تفاؤل وأمل وسط المزارعين بتحقيق إنتاجية عالية تستوعب كلفة الإنتاج، حيث حققت حواشة المزارع علي محمد صديق أكثر من 30 جوالاً في الفدان .

وأكد والي الجزيرة حرص حكومة الولاية بالتنسيق مع قيادة الدولة العليا في المجلس السيادي ووزارتي المالية والزراعة بإعلان سعر تركيزي مجزي للقمح يلبي طموحات المزارعين وعبر عن فخره واعزازه بالانتاجية العالية التي تضاهي الانتاجات العالمية مؤكداً أن الجزيرة مؤهلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح للسودان وتصدير الفائض..

و طالب محافظ مشروع الجزيرة،عمر مرزوق، الدولة بضرورة إعلان سعر تركيزي مجزٍ لجوال القمح يحقق رغبات المنتجين ويضمن استمرار وتوطين زراعة المحصول، وكشف مرزوق عن تقديم مقترح لقيادة الدولة بتحديد السعر التركيزي للقمح بمبلغ (35) ألف جنيه لمقابلة كلفة الفدان التي تتجاوز الــ(400 ) ألف جنيه.

وقال محافظ مشروع الجزيرة عمر مرزوق، إن متوسط الإنتاجية المتوقعة للقمح هذا الموسم تصل إلى 18 جوالاً زنة 100 كيلو للفدان.

وأرجع الانتاجية الكبيرة التي حققتها مساحات القمح بمكتب الطائف لجودة التقاوي وانتظام عمليات الري والإلتزام بتوصيات هيئة البحوث الزراعية في استخدام التقانات الحديثة، وطالب الدولة بضرورة إعلان سعر تركيزي مجزي للقمح يحقق رغبات المزارعين ويضمن استمرار زراعة القمح.

وعبر عدد من المزارعين عن سعادتهم بالانتاجية العالية التي تحققت هذا الموسم، داعين الدولة لضرورة إعلان سعر تركيزي مجزي للقمح يلبي احتياجات المزارعين لمقابلة الكلفة العالية لتحضير الفدان .

و أكد المزارع بمكتب الطائف محمد الحاج أن الإنتاج مبشر ويؤهل السودان للتصدير داعياً الدولة إلى ضرورة زيادة الإهتمام بالزراعة لدعم الاقتصاد الوطني.

ودعا صاحب مطاحن الحمامة وروتانا ومدني،عبد المنعم ابو ضريرة الدولة لدعم الإنتاج الزراعي بتوفير مدخلات الإنتاج بأسعار معقولة وتهيئة منظومة الري، مؤكداً أن إنتاج القمح هذا الموسم مبشر، من جانبه قال صاحب مطاحن الشفا والسد محمد الحاج جموعة إن السودان مؤهل لتصدير القمح مناشداً الدولة برعاية الزراعة.

صحيفة الحراك السياسي