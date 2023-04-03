وزير سوداني سابق يطلق تصريحات جديدة بشأن”سدّ النهضة”





وفق لوكالة الأنباء الإثيوبية.

قال وزير الري السوداني الأسبق، الدكتور عثمان التوم حمد، إن سد النهضة الإثيوبي لا يقلل من كمية المياه التي تصل إلى مصر، بل يزيدها.

وأشار في تصريحات لوكالة الأنباء الإثيوبية، ، إلى أن “التخزين في السد العالي في مصر يحتوي على ما يقرب من ضعف مخزون السد”.

وتابع أن “السد العالي من الممكن أن يعمل بمستويات أقل، وبالتالي يقلل كمية التبخر الحالية به، والتي تصل 14 مليار متر مكعب، إلى 10 – 8 مليارات متر مكعب”.

وأكد أن “السودان يستفيد كثيرا من سد النهضة”، مبينا أنه “يعمل على تنظيم منسوب النيل الأزرق وحمايته من الفيضانات السنوية، ويعمل على توسيع المساحة الزراعية بالإضافة إلى تسهيل النقل النهري”.

وشدّد وزير الري السوداني الأسبق، عثمان التوم حمد، في تصريحاته أن “سد النهضة الإثيوبي يفيد الدول المشاطئة في حماية السدود من تراكم الطمي، والحد من الفيضانات، والحفاظ على السدود”.

وتابع، مضيفًا أن سد النهضة “يعتبر صمام أمان في أوقات الجفاف من بين فوائد أخرى”.

باج نيوز