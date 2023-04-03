وزير الدفاع يدعو السودانيين للتكاتف والعبور بالبلاد الى بر الامان





دعا الفريق الركن ياسين ابراهيم ياسين وزير الدفاع الشعب السوداني الى تجاوز حالة الإنغلاق والتوترات والإنفتاح نحو فضاءات الحلول الممكنة التي تعمل على جمع الصف ووحدة الوطن. واوضح خلال مخاطبته الافطار السنوي لوزارة الدفاع اليوم بنادي النفط ان البلاد تمر بمرحلة صعبة وتحتاج الى تكاتف السودانيين والتحلي بالحكمة للعبور بها الى بر الأمان لينعم المواطن بالامن والسلام والاستقرار. وقال ياسين ان شهر رمضان فرصة طيبة للتلاقي الأخوي وموسما مباركا لاحياء العلاقات الإجتماعية ، سائلا الله ان ياتي رمضان المقبل والبلاد تنعم بالخير والرفاه تشير “سونا” الى ان الافطار شرفه بالحضور الفريق مالك عقار اير عضو مجلس السيادة الإنتقالين وعدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى.

وكالة سونا