ضبط حالات تعاطي للمخدرات وسط سائقي البصات بطريق السودان- مصر





أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن ضبط حالتي تعاطي للمخدرات وسط سائقي البصات السفرية، وذلك إثر حملة مفاجئة شنتها على سائقي البصات السفرية والشاحنات والحافلات على الطريق القاري الرابط بين السودان ومصر وطريق الخرطوم مدني.

وقالت الإدارة العامة للمرور بأنها ضبطت حالتي تعاطي للمخدرات وسط سائقي البصات والشاحنات القادمة من جمهورية مصر العربية، وذلك الحملة المفاجئة التي استهدفت من خلالها فحص الكحول والمؤثرات العقلية وسط السائقين بالطرق القومية عبر دائرة المرور السريع بالإدارة.

وأكدت شرطة المرور بأن حملات فحص الكحول والمخدرات تأتي تنفيذاً لموجهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة الداعية للحد من تعاطي المؤثرات التي تنعكس سلباً على مستخدمي الطريق ولخلق بيئة مرورية آمنة لكافة الشركاء، وأوضحت الإدارة العامة للمرور بأنها شنت حملة مفاجئة على (25) من سائقي البصات السفرية القادمة من أسوان وحلفا كما شمل الفحص -أيضاً- الشاحنات المصرية والهايسات، كشفت الشرطة عن ضبط سائق واحد يقود تحت تأثير المخدرات فيما أظهرت الفحوصات سلامة بقيت السائقين وعدم تعاطيهم للمخدرات، وأشارت الشرطة إلى أن الحملة تمت بحضور مدير شرطة الولاية الشمالية اللواء شرطة د. محمد أحمد الأمين، ومدير المرور السريع بالولاية العقيد شرطة عاطف بانقا عبدالله.

في ذات السياق كشفت الشرطة عن ضبط حالة تعاطي للمخدرات بولاية الجزيرة وسط (25) من سائقي البصات السفرية على الطريق القومي الرابط بين ولاية الجزيرة والخرطوم، وكشفت الشرطة أن نتائج فحص السائقين أظهرت تعاطي سائقى واحد فقط للمواد المخدرة والمسكِّرة، فيما أظهرت 24 آخرين نتائجهم سلبية بعدم تعاطيهم للمخدرات، وأكدت الشرطة أنه وفور ذلك قامت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد السائقين الذين أظهرت النتائج تعاطيهم للمخدرات .

يذكر أن هذه الحملات الضبطية تأتي بجهود تنسيقية متكاملة من دائرة المرور السريع حرصاً على حفظ الأرواح والممتلكات وسلامة مستخدمي الطريق ولإسهامها الكبير في تحقيق السلامة المرورية لكافة الشركاء والتي حققت نسبة لانحسار الحالات الإيجابية مقارنة بالضبطيات السابقة.

الخرطوم- محمد موسى

صحيفة الصيحة