ما حقيقة تعرّض أبناء كريستيانو رونالدو للضرب في مدرستهم بالسعودية؟





أصدرت جورجينا رودريغز، صديقة كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر السعودي، بيانًا حول ما نشر في بعض الصحف واجتاح مواقع التواصل الاجتماع خلال الأيام الأخيرة عن تعرّض أبنائهما للضرب في المدرسة.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء تعرض أبناء رونالدو للضرب في إحدى المدراس خارج السعودية؛ ما دفع لاعب النصر السعودي لنقلهم إلى مدرسة جديدة في الرياض.

وقالت جورجينا رودريغز في بيان نشرته عبر خاصية ستوري إنستغرام :”نشرت بعض المواقع أخبارًا سلبية عن أبنائنا، وأود التأكيد أن هذه الأخبار كاذبة بالكامل، أولادنا يدرسون في مدرسة رائعة مع احترافية كبيرة، نحن نقدر عملهم من أجلنا كعائلة وآباء، وعلى المستوى الشخصي”.

وتابعت جورجينا :”لقد وجد أبناؤنا أصدقاء محبين، وسعداء للغاية في مدرستهم الجديدة في الرياض”.

وأتمت :”دائما ما يكون لدينا تجارب رائعة في كل البلاد وفي كل المدراس، ونحن معجبون بهم جميعًا”.

وانتقلت عائلة كريستيانو رونالدو للعيش معه في المملكة العربية السعودية منذ توقيعه لنادي النصر السعودي يناير الماضي، كما حرصت والدته على زيارته هناك.

ويلعب كريستيانو رونالدو جونيور، نجل رونالدو الأكبر في أكاديمية مهد في المملكة العربية السعودية، كما ظهر أبناءه الأصغر أكثر من مرة في الملعب لمؤازرة والدهم برفقة جورجينا رودريغز.

ارمنيوز