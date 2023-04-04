تراجع القوى الشرائية بأسواق البناء والتشييد





كشفت جولة (المصادر) في أسواق مواد البناء والتشييد بأسواق أم درمان عن انخفاض ملحوظ في الأسعار، وأكد التاجر النور عريس، صاحب مغلق بأم درمان على تراجع القوى الشرائية أدى إلى خفض الأسعار، وأشار إلى تخوُّف التجار من ارتفاع الأسعار في الفترة المقبلة نتيجة الزيادات في الرسوم الجمركية، وأشار إلى أن سعر طن أسمنت (عطبرة) انخفض إلى (١٢٦) ألف جنيه، أما سعر طن الأسمنت المصري (قنا) انخفض إلى (١١٧) ألف جنيه، وأوضح أن سعر طن السيخ أوميقا ٣ لينيا انخفض إلى (٤٧٠) ألف جنيه، أما سعر طن السيخ و٤، ٥ لينيا سجل (٣٥٠) جنيهاً، مبيِّناً أن سعر لوري الطوب الأحمر (٤) آلاف طوبة انخفض إلى ( ٨٥) ألف جنيه، بينما انخفض سعر الطوب البلوك المحلي ألف طوبة إلى (٣٧٠) ألف جنيه، فيما انخفض سعر الطوب البلوك التركي الألف طوبة إلى (٤٥٠) ألف جنيه، مبيِّناً أن سعر لوري الرملة الكنجر ١٨ متراً انخفض إلى (١٥٠) ألف جنيه، فيما انخفض سعر لوري الخرسانة صبة ١٨ متراً إلى (١٧٠) ألف جنيه.

الخرطوم- سارة

صحيفة الصيحة