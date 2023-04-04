الأمة القومي : لا نية للحزب في مغادرة صفوف الحرية والتغيير





نفى رئيس لجنة السياسات بحزب الأمة القومي أمام الحلو، نية الحزب مغادرة صفوف تحالف الحرية والتغيير وقوى الإطاري، مؤكداً أنهم في الحزب داعمين للعملية السياسية والتي يرى أنها المخرج الحقيقي للأزمة السياسية التي سببها انقلاب ٢٥ أكتوبر.

وكانت معلومات قد كشفت عن اعتزام الأمة القومي الخروج من تحالف الحرية والتغيير.

وأضاف الحلو في تصريح لـ(الصيحة) “لم يتناقش حزب الأمة في التراجع عن الاتفاق الإطاري وليست هنالك أي تصريحات خرجت من قيادات الحزب بشأن الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير”، مشىيراً إلى إنهم من المؤسسين لتحالف قوى الحرية والتغيير وأن الحزب أجاز خطوة القبول بالاتفاق الإطاري وأجمع عليها”.

وتابع:” لا توجد أي نية لحزب الأمة القومي للخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير “.

قال مصدر مقرَّب من حزب الأمة القومي لـ(الصيحة): إن حزب الأمة القومي يعتزم الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” .

ونوَّه المصدر إلى أن الحزب يتخوَّف من تشكيل حكومة ضعيفة بلا سند جماهيري، وتسعى لتمرير اتفاقيات مشبوهة من دول الإقليم، وأردف المصدر، كذلك الأسباب التي تجعل حزب الأمة القومي يعتزم المغادرة من “قحت” هو الخلاف حول الاتفاق السياسي، بجانب عدم حسم القضايا العالقة .

وقال المصدر، إن قيادات حزب الأمة القومي ظلت منذ فترة طويلة تقود مساعٍ حثيثة مع القوى الرافضة للاتفاق الإطاري من أجل القبول بالعملية السياسية والانخراط فيها حتى الوصول لتشكيل حكومة من كافة القوى السياسية عدا حزب المؤتمر الوطني “المحلول” ، منوِّهاً إلى إن الحزب فشل في ذلك وهو الأمر الذي قاده للتفكير في الخروج من تحالف قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم- أحمد جبارة

صحيفة الصيحة