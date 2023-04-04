قرار جديد للقضاء في قضية تعيينات الخارجية





أصدر قاضي المحكمة العليا المختص بنظر الطعون الإدارية مولانا عمر أبوبكر، أمس قراراً يقضي بالاستمرار في تنفيذ قرار المحكمة العليا رقم (٤٩/ ٢٠٢١م) القاضي بتعيين 37 من المختارين لوظائف الكوادر الوسيطة في درجتي مستشار وسكرتير أول بوزارة الخارجية. وقال المحامي أبوبكر محمد أحمد إن مولانا عمر أبوبكر شطب طلب وقف التنفيذ الذي تقدمت به المجموعة التي لم يشملها كشف الاختيار بواسطة محاميهم التجاني حسن. وأشار إلى أن حيثيات القرار جاءت بأن طلب وقف التنفيذ لم يستند على أي أسباب موضوعية لتقديمه، مؤكداً أن قرار المحكمة العليا رقم (٤٩ /٢٠٢١م) القاضي بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 612 لسنة 2021، واعتماد تعيين المختارين لهذه الوظائف بواسطة مفوضية الاختيار قرار نهائي واجب التنفيذ. وأشار أبو بكر إلى أن قرار تعيين المحكمة بتعيين المختارين لن يتأثر تنفيذه بأي قضايا أخرى عالقة، كما أكد القرار أن مقدمي طلب وقف التنفيذ ليست لهم مصلحة قد تضرر من تنفيذ قرار المحكمة العليا رقم (م ع /ط إ /٤٩ /٢٠٢١م) بتعيين المختارين.

صحيفة الحراك السياسي