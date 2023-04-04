الشعبي: العسكريون لن يلعبوا أدواراً سياسية في المرحلة المقبلة





شدد الأمين العام للمؤتمر الشعبي المكلف، د.محمد بدرالدين، بأن أدوار العسكر في أعقاب المرحلة السياسية المقبلة ستكون مقصورة على الجوانب العسكرية، وقطع بأن العسكر لن يلعبوا أي أدوار سياسية مستقبلاً، مشيراً إلى أن مهامهم ستنحصر حول قضايا الأمن والدفاع، مبيناً أن ألاعيب المؤتمر الوطني المحلول لن تعطل قطار العملية السياسية. واستبعد بدرالدين في تصريح لـ(الحراك) أمس تأثير الحراك المعلن وإغلاق المدن من مما وصفها بأجسام ممثلة للمؤتمر الوطني المحلول، في تعطيل قطار الحل السياسي الجاري، وقال إن ما يجري من إرهاصات بإغلاق المدن والولايات واحدة من أدوات النظام البائد لتعطيل أي حل سياسي يفضي إلى استقرار، وتابع: “بإمكان فلول المؤتمر الوطني إبطاء العملية بحراكهم المرفوض من كل الشعب السوداني ولكنهم في نهاية الأمر لن يستطيعوا تعطيلها كما يروجون ” .

الخرطوم ـ نبيل صالح ـ ماجدة عبد الوهاب

صحيفة الحراك السياسي